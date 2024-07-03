Творческий вечер поэта и журналиста Юрия Петрунина пройдет в Мытищах

Поклонников литературы и творчества пригласили на встречу с поэтом и журналистом Юрием Петруниным. Она пройдет в библиотеке имени Дмитрия Кедрина в Мытищах.

Юрий Яковлевич — член Союза писателей России, обладатель премий и наград. Он проводит занятия и литературные вечера, пишет статьи в газеты и журналы, изучает наследие Дмитрия Кедрина. В этому году почетный гражданин городского округа Мытищи отмечает юбилей.

«Не скрываю, хочется на земле упрочиться, чтоб не сдуло с времени, как пылинку с темени», — поделился Петрунин.

Творческий вечер пройдет 3 июля в 16:00 в Центральной библиотеке имени Дмитрия Кедрина под адресу: Мытищи, улица Летная, дом № 14, корпус 1.

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