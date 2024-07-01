Воробьев пригласил жителей Подмосковья на фестиваль «Лето.Музыка.Музей»

Фото: Telegram-канал Андрея Воробьева

Фестиваль «Лето.Музыка.Музей» пройдет в Истре с 3 по 7 июля. В этом году мероприятие посвятили «Русским сезонам» Сергея Дягилева. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей региона принять участие в масштабном событии.

Грандиозный концерт по сложившейся традиции пройдет музее «Новый Иерусалим».

«Вместе с президентом фестиваля Максимом Дунаевским и худруком Дмитрием Юровским мы подготовили большой музыкальный праздник под открытым небом. Надеемся, что вам он тоже придется по душе», — рассказал Андрей Воробьев в Telegram-канале.

Глава Подмосковья подчеркнул, что среди гостей выступят пианист Николай Луганский, скрипач Павел Милюков, виолончелист Александр Рамм, а также музыканты из Китая и Франции. Кроме того, на открытии фестиваля сыграет государственный академический симфонический оркестр России имени Светланова.

Фото: Telegram-канал Андрея Воробьева

«Всех ждем», — подчеркнул губернатор.

С более подробной программой мероприятия можно ознакомиться на официальном сайте организаторов. На портале также можно приобрести билеты на фестиваль.

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