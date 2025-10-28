Творческий вечер ко дню рождения певицы Лидии Руслановой провели в Химках

В Детской школе искусств имени А. Н. Верстовского в Химках прошел творческий вечер, посвященный дню рождения певицы Лидии Руслановой. Мероприятие организовали в рамках патриотической программы «Успех в единстве поколений».

Учащиеся, их родители, педагоги и почетные гости собрались вместе, чтобы вспомнить уникальный голос и непростую судьбу великой певицы.

«Такие творческие вечера не дают угаснуть памяти о великих русских артистах. Имя Лидии Руслановой — это целая эпоха. Ее песни — это наш культурный код, наша история. Изучая ее творчество, наша молодежь учится главному — искренней, беззаветной любви к своей Родине», — отметила муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Особое внимание на вечере уделили выступлениям Лидии Руслановой в годы Великой Отечественной войны. Артистка дала бесчисленное количество концертов на передовой, а ее выступление у стен Рейхстага в мае 1945 года навсегда вошло в историю.

«Сейчас, когда некоторые страны предпринимают попытки „отменить“ русскую культуру, особенно важно сохранять историческую память о выдающихся деятелях искусства и передавать ее молодому поколению. Творчество Лидии Руслановой — это мощнейшая прививка от беспамятства, это наш ответ всем, кто пытается принизить величие нашей культуры», — поделилась депутат Ирина Спирина.

Участники мероприятия посмотрели фрагменты документальных фильмов и послушали бессмертные песни в исполнении легендарной певицы.