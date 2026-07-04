Творческий вечер ко Дню партизан и подпольщиков прошел в Химках

В театре «Наш дом» в Химках прошел творческий вечер, приуроченный ко Дню партизан и подпольщиков, в котором принял участие муниципальный депутат Валентин Герасимов. Мероприятие собрало активных жителей и почетных гостей, чтобы почтить память героев «невидимого фронта», чей вклад в Великую Победу стал символом народного сопротивления.

С приветственной речью к собравшимся обратился Валентин Герасимов, который подчеркнул, что партизанское движение было по-настоящему народным, и проведение таких вечеров — дань уважения железной воле и мужеству тех, кто, оказавшись на оккупированных территориях, создал для врага тыловой фронт сопротивления.

Программа литературного вечера была посвящена отражению подвига народных мстителей в отечественной культуре. Гостям рассказали о знаковых произведениях — от «Молодой гвардии» Александра Фадеева до военных повестей Василя Быкова, а также о песнях, рождавшихся в партизанских отрядах. В зале звучали стихи и отрывки из дневников участников сопротивления, что позволило сделать историю живой и осязаемой.

Муниципальный депутат Инна Монастырская отметила, что сегодня, когда бойцы в зоне специальной военной операции вновь защищают суверенитет страны, связь времен ощущается особенно остро. Она подчеркнула, что образы героев-подпольщиков вдохновляют современных защитников, а задача старшего поколения — воспитывать молодежь на этих великих примерах через музыку, литературу и театр.

Творческий вечер стал частью системной патриотической работы, реализуемой в Химках по инициативе депутатского корпуса. Лидер Движения общественной поддержки Павел Миронов напомнил, что цель таких мероприятий — объединение всех поколений химчан на основе общих ценностей: любви к России, своему городу и уважения к подвигу предков.