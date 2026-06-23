Творческий вечер ко Дню медработника прошел в Химках

21 июня в парке имени Величко в микрорайоне Сходня состоялась программа, приуроченная ко Дню медицинского работника. Жители Химок посетили концерт и приняли участие в чествовании медиков.

В парке имени Величко в микрорайоне Сходня для жителей подготовили творческую программу, посвященную медицинским работникам. На площадке выступили юные артисты Сходненской детской школы искусств, которые исполнили музыкальные номера. Гости также услышали слова благодарности в адрес врачей, медсестер и других специалистов здравоохранения.

В чествовании приняли участие председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский, а также представители Движения общественной поддержки Олеся Климачева и Екатерина Красильникова. Они пообщались с жителями и выразили признательность медикам за их труд и ежедневную помощь людям.

Сергей Малиновский отметил вклад медицинских работников в разные периоды истории. Он подчеркнул значение их работы как в мирное время, так и в сложные периоды.

«Мы благодарны каждому, кто спасает жизни в мирное время, помогал раненым в годы войны и сегодня оказывает помощь нашим бойцам. Низкий поклон вам за преданность своему делу», — сказал председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский.

Олеся Климачева обратила внимание на роль профессии врача в жизни общества. Она подчеркнула, что такие встречи помогают выразить уважение к медицинским специалистам и объединяют людей разных поколений.

«Каждый человек хотя бы раз обращался за помощью к медикам. Поэтому уважение к этой профессии объединяет людей разных возрастов. Такие встречи в рамках программы „Успех V единстве поколений“ дают возможность выразить признательность за ответственность и готовность прийти на помощь», — сказала лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева.

Отдельное внимание в программе уделили подвигу медицинских работников в годы Великой Отечественной войны и современным врачам, которые помогают участникам специальной военной операции. Воспитанники детской школы искусств дополнили встречу концертными номерами.

Праздничные программы ко Дню медицинского работника прошли в разных микрорайонах Химок и были направлены на поддержку и благодарность специалистам сферы здравоохранения.