Творческий вечер к юбилею издания книги «Сын полка» прошел в Химках

Встреча любителей литературы прошла на малой сцене театра «Наш дом» в Химках. Главной темой вечера стала книга «Сын полка», со дня издания которой прошло 80 лет.

Собравшиеся обсудили значение произведения в мировой культуре и особенности творчества автора Валентины Катаевой. Литературный вечер посетили активные жители округа, муниципальные депутаты и общественные деятели.

«Подобные книги — это о важности исторической ценности событий. Они передают важные жизненные уроки, которые могут быть полезны в самых разных ситуациях», — отметила лидер Движения общественной поддержки Ольга Кириллова.

Участники не только прослушали историческую лекцию, но и зачитали отрывки из книги, а также ознакомились с документальным фильмом о писателе.

Литературный вечер стал частью масштабной патриотической программы, реализуемой в Химках с июля 2024 года. Ее цель — сохранить и передать новому поколению культурные и исторические достижения страны.