Творческий вечер ко Дню театра прошел в Воскресенске
В ДК «Юбилейный» состоялась театрализованная программа «Весь мир — театр!», посвященная Международному дню театра. Ведущая Мария Баскакова, руководитель экспериментальной театральной студии «Возможно», познакомила зрителей с глубоким смыслом понятия «театр», раскрыла многообразие театральных жанров и подробно остановилась на специфике кукольных театров.
Зрителям рассказали о различных видах кукол: пальчиковых, теневых, перчаточных («би-ба-бо»), тростевых, марионетках, маппетах и ростовых куклах. Для наглядности участники мероприятия смогли увидеть разные типы кукол своими глазами.
Воспитанники экспериментальной театральной студии «Возможно» и творческого коллектива «Затейники» ДШИ № 3 Воскресенской детской школы искусств (руководитель Татьяна Суханова) продемонстрировали зрителям творческие работы, раскрывающие талант и потенциал юных артистов.
Встреча прошла в рамках программы обмена опытом между двумя творческими коллективами и оказалась чрезвычайно плодотворной. Ребята получили новые знания и вдохновение для дальнейших творческих начинаний.