Творческий вечер к 90-летию актрисы Нины Дорошиной прошел в Химках

Культурный вечер в честь 90-летнего юбилея известной актрисы Нины Дорошиной прошел в Доме культуры «Лунево» в Химках. Жители округа познакомились с биографией и творчеством артистки.

Гостям дома культуры рассказали историю жизни Нины Дорошиной и показали фрагменты кинокартин с ее участием, чтобы зрители в полной мере ощутили талант и профессионализм актрисы. Участие в творческом вечере приняли активные жители округа, деятели культуры и муниципальные депутаты.

«Нина Дорошина как на сцене, так и на экране умела создавать по-настоящему живые и невероятно глубокие образы, которые надолго запомнились зрителям», — отметила муниципальный депутат Татьяна Кавторева.

Напомним, что в Химках особое внимание уделяют патриотическому воспитанию молодежи и укреплению связи между поколениями. Так, в округе реализуют масштабную программу, в рамках которой регулярно проводят тематические мастер-классы, лекции, концерты, круглые столы и многое другое.

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