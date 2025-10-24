Творческий вечер к 85-летию журналиста Николая Горбунова прошел в Балашихе

В Центральной городской библиотеке имени Тютчева состоялся торжественный творческий вечер «По жизни с Шаляпиным…», посвященный 85-летию известного журналиста-международника и ветерана ТАСС Николая Горбунова. Мероприятие собрало ценителей культуры и искусства, а также поклонников творчества великого русского певца Федора Шаляпина.

Главным событием вечера стало представление новой книги балашихинского исследователя — «Шаляпин всегда с нами. Первые шаги музея Шаляпина в Балашихе». Эта работа стала уже двенадцатым изданием Николая Горбунова, посвященным жизни и творчеству легендарного артиста. В книге подробно рассказывается о становлении уникального культурного центра в Балашихе — Музея Федора Шаляпина, многие экспонаты которого переданы в дар самим автором.

В честь юбилея Николаю Горбунову вручили поздравительные письма от губернатора Московской области Андрея Воробьева и главы городского округа Сергея Юрова. Президент межрегионального Шаляпинского центра Сергей Есин вручил юбиляру почетный знак Союза писателей России «Заслуженный писатель», отметив вклад исследователя в сохранение и популяризацию культурного наследия.

Программа праздничного вечера включала экскурсию по экспозиции музея, где собраны книги, фотографии и редкие пластинки, связанные с творчеством Федора Шаляпина. Гости насладились творческими номерами: выступлениями ансамбля духовной музыки «Благовест», участников литературно-творческого объединения «Метафора» и музыкально-театральной студии «Арт-Олимп».

Музей Федора Шаляпина, открытый в 2022 году в Детской школе искусств № 3 в Балашихе, стал важным культурным объектом округа. Его экспозиция позволяет познакомиться с наследием великого певца через призму научных исследований и творческих работ, в том числе Николая Горбунова, который неустанно продолжает сохранять память о выдающемся артисте для будущих поколений.