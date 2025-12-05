Творческий сезон открыли во дворце культуры «Юбилейный» в Воскресенске

Концерт «Родина внутри» провели в культурном учреждении. Программу приурочили к старту 56-го творческого сезона.

Также мероприятие посвятили Году защитника Отечества. Открыла событие заслуженный работник культуры Московской области, руководитель Дворца культуры «Юбилейный» Ольга Севостьянова.

Темой стали семейные традиции и преемственность поколений. Творческие премьерные номера сопровождали художественный свет, качественный звук и яркие костюмы.

«Насыщенная и разнообразная программа никого не оставила равнодушным. Выступления танцоров, гимнастов, проникновенные песни в новом звучании в исполнении вокальных коллективов и солистов, использование различных эффектов создали незабываемую атмосферу праздника», — прокомментировали в пресс-службе администрации городского округа Воскресенск.