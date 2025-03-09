Творческий мастер-класс для особенных детей прошел в Люберцах

Активисты «Единой России» организовали для детей с ограниченными возможностями здоровья мастер-класс по раскрашиванию гипсовых фигурок. Мероприятие приурочили к 8 Марта, его провели в центре объединения гражданских инициатив «Единые».

Как рассказала председатель местного Совета сторонников «Единой России», депутат Елена Верховых, мастер-класс провели для малышей из сообщества «Люберецкая особенная мама».

«Наш актив старается создавать атмосферу радости и праздника, чтобы каждый ребенок смог передать частичку своей заботы и любви своей маме. Для нас важно дарить тепло и заботу тем, кто в этом особенно нуждается», — отметила она.

«Единая Россия» и «Молодая Гвардия» накануне празднования Международного женского дня по традиции организуют праздничные мероприятия. Так, в Центральном парке в Люберцах 8 марта в 11:00 пройдет торжественное шествие «Дорогая, ты права».