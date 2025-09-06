Творческий марафон для пенсионеров начался в Коломне

В городском округе Коломна стартовал марафон преображения «Поверь в себя», он продлится целый месяц. Мероприятие объединило почти 200 членов клуба «Активное долголетие», которые научатся создавать стильные образы, танцевать под латиноамериканские мотивы и стоять на гвоздях.

В свои 65 лет Людмила Байкова занимается спортом, дефилирует на модных показах и при этом успевает заниматься с внуками. Она решила принять участие в марафоне, чтобы через месяц обрести гармонию и преобразиться.

«В первую очередь начну посещать нутрициолога, потому что у меня есть цель — убрать пару килограммов. Еще я 15 лет занималась йогой, хочу опять вернуться к этому и найти внутренний баланс», — поделилась участница марафона преображения «Поверь в себя» Людмила Байкова.