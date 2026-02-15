Творческий конкурс на открытки и фотографии по Золотому кольцу стартует 10 февраля

В рамках креативной лаборатории 10 февраля начнется творческий конкурс открыток и фотографий «Коллекция путешествий по Золотому кольцу». Этот проект, приуроченный к 60-летию маршрута, организован сервисом RUSSPASS и Школой дизайна НИУ «Высшая школа экономики», как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Принять участие в конкурсе могут граждане Российской Федерации старше 18 лет. Заявки принимаются на Цифровой конкурсной платформе.

Конкурс включает две номинации: «Нарисованная открытка» и «Фото». С 10 февраля по 26 апреля участники должны представить серию из 12 тематических иллюстрированных открыток, посвященных городам и населенным пунктам Золотого кольца. Открытки должны быть выполнены в едином художественном стиле.

С 27 апреля по 23 августа пройдет сбор конкурсных работ в номинации «Фото». Участники должны представить 12 художественных фотографий, которые раскрывают образ трех или более населенных пунктов Золотого кольца России.

Победителей в каждой номинации определит жюри, в состав которого войдут профессиональные художники, фотографы, искусствоведы и представители регионов маршрута. Также будут объявлены победители по результатам народного голосования. Итоги конкурса и список победителей будут опубликованы 9 октября на платформе креативной лаборатории.

Маршрут «Золотое кольцо» был создан в 1967 году советским журналистом Юрием Бычковым. В январе 2026 года в маршрут включены новые локации в Подмосковье [1].

