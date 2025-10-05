Творческий конкурс к 100-летию Мытищ прошел в молодежном центре «Импульс»

В молодежном центре «Импульс» прошел полуфинал творческого конкурса «Зажги», приуроченного к 100-летию Мытищ. На сцене выступили вокалисты, танцоры и представили оригинальных жанров.

Более 80 человек подали заявки на конкурс, а в полуфинал прошли 60 участников. Специалист по работе с молодежью Алексей Авдеенко отметил, что конкурсантов отбирали тщательно.

«На этот этап попали только самые талантливые и интересные ребята, которые горят своим творчеством. Я уверен, что этот день подарит всем положительные эмоции, независимо от результатов, а комментарии членов нашего жюри помогут найти путь для дальнейшего развития каждого участника», — сказал он.

Все старались показать мастерство, несмотря на волнение.

«Мы готовились к этому номеру два месяца, поэтому надеемся занять лидирующие места. Хоть наша команда вместе всего год, мы уже смогли покорить несколько вершин на разных конкурсах», — поделилась одна из участниц Анна Ткачук.

Жюри определило финалистов, которым предстоит показать собранность и мастерство, чтобы получить главный приз.