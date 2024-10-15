Творческий конкурс-фестиваль для пенсионеров прошел в Лосино-Петровском

Пенсионеры из Лосино-Петровского поучаствовали в творческом фестивале. Они представили танцевальные и вокальные номера в нескольких номинациях.

В конкурсе для людей старшего поколения «А, ну-ка, бабушки! А, ну-ка, дедушки!» поучаствовали представители партии «Единая Россия» и творческие коллективы учреждений культуры ДК «Октябрь», «Биокомбинатовской ЦКС» ДК «Созвездие» и СП в деревне Корпуса.

Они представили творческие номера в номинациях «Вокальное искусство», «Художественное слово», «Исполнительское искусство». Конкурс состоялся в рамках местного партийного проекта «Народное творчество».

«Наша задача создать дополнительную возможность для улучшения качества и продолжительности жизни граждан пожилого возраста и инвалидов через вовлечение их в оздоровительные, социальные и творческие проекты, конкурсы и фестивали. Расширять коммуникации людей пожилого возраста путем проведения таких творческих встреч и культурно-досуговых мероприятий, тем самым проявляя заботу и внимание к ним», — сказала куратор проекта Елена Нестерова.

Победителей наградили дипломами разных степеней.

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