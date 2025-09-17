Творческий коллектив из Лобни победил на областном театральном фестивале

Открытый театральный фестиваль «Летние звезды» прошел с 17 мая по 26 августа в доме-музее Вячеслава Тихонова в Павловском Посаде. Творческий коллектив «Премьера» Лобненской детской школы искусств стал победителем в номинации «Лучший водевиль» с постановкой «Беда от нежного сердца».

Фестиваль объединил артистов из разных городов Московской области. Они представили жюри и зрителям постановки разных жанров: от народных сказок до философской прозы.

Творческий коллектив «Премьер» покажет жителям и гостям Лобни водевиль «Беда от нежного сердца» 29 сентября. Представление начнется в 18:30 в концертном зале Лобненской детской школы искусств.

Отметим, что детскую школу искусств открыли в Лобне в 1966 году. Отделения учреждения работают по двум адресам: в доме № 15 А на улице Ленина и в доме № 4 на улице Молодежной.