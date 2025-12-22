Творческий фестиваль «Зимние сны» прошел в библиотеке Шатуры

Скромные персонажи работали на нескольких площадках. Эльфы помогали гостям варить зелье, феи делали с детьми волшебные колпачки и короны, мечи и волшебные палочки из бумаги.

Для того, чтобы украсить пространство, организаторы фестиваля использовали десятки метров мишуры и гирлянд, сотни листов картона. Также можно было подкрепиться в зоне угощений от одной из местных кофеен.

«Мы с 2018 года проводим наш фестиваль. Продумываем тематику, изготавливаем декорации. Стараемся создать для жителей города праздничное настроение перед Новым годом. Вместе с детьми в нашей бумажной мастерской мы создаем что-нибудь необычное на память. Также на „Зимних снах“ каждый может не только отдохнуть, но и приобрести милые сувениры, сделанные руками мастеров из Шатуры, соседних округов и областей. В этот раз мы собрали 50 специалистов по рукоделию, и раз от раза их количество растет. Все больше творческих людей хотят быть причастными к нашему мероприятию», — сказала одна из организаторов фестиваля Мария Аскарова.

В рамках фестиваля прошла благотворительная акция в помощь мальчику Васе с редким смертельным заболеванием — мышечной дистрофией Дюшенна. Участники приобретали номерки и обменивали их на сувениры, специально подготовленные мастерами-ремесленниками.

Кроме того, на мероприятии состоялись лектории. Гостям рассказали о том, как справляли праздники представители российской знати. Их обучали искусству пантомимы. Также все желающие могли принять участие в игровой программе.

В финале праздника гости могли послушать мелодии, исполненные на арфе, и побывать на настоящем балу.