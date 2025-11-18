Творческий фестиваль педагогов прошел в Наро-Фоминске

В этом году показать уровень своей квалификации решили более 60 конкурсантов из 17-ти муниципалитетов Московской области. Жюри во главе с заслуженным работником культуры России Сергеем Кулибабой не только оценивало, но и давало ценные методические рекомендации.

«Очень надеемся, что всем конкурсантам у нас понравится, и они получат удовольствие, даже если они не победят. Потому что выйти на сцену педагогу довольно сложно, это ответственно, и каждый из них понимает, что он должен показать пример своему ученику, насколько он умеет делать то, чему учит ребенка», — рассказала центральной детской школы искусств «Гармония» Светлана Подоплелова.