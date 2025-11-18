Творческий фестиваль педагогов прошел в Наро-Фоминске
Наро-Фоминск уже в 11-й раз принимает конкурс среди тех, кто прививает детям любовь искусству. Исполнительская часть открытого фестиваля «Общественная филармония — творчество без границ» прошла на сцене Детской хореографической школы имени Ирины Зайцевой.
Среди конкурсантов — сплошь опытные педагоги-наставники: инструментальные ансамбли, фортепианные дуэты и квартеты, солисты и танцоры. Также на фестивале было представлено декоративно-прикладное искусство.
В этом году показать уровень своей квалификации решили более 60 конкурсантов из 17-ти муниципалитетов Московской области. Жюри во главе с заслуженным работником культуры России Сергеем Кулибабой не только оценивало, но и давало ценные методические рекомендации.
«Очень надеемся, что всем конкурсантам у нас понравится, и они получат удовольствие, даже если они не победят. Потому что выйти на сцену педагогу довольно сложно, это ответственно, и каждый из них понимает, что он должен показать пример своему ученику, насколько он умеет делать то, чему учит ребенка», — рассказала центральной детской школы искусств «Гармония» Светлана Подоплелова.