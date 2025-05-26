Творческий фестиваль ко Дню славянской письменности прошел в Химках

На площадке у храма Богоявления Господня состоялся Епархиальный фестиваль семейных традиций и народного творчества. Мероприятие объединило жителей всех возрастов и стало частью празднования Дня славянской письменности и культуры.

Гостям фестиваля «Моя большая дружная семья» предложили насыщенную тематическую программу. Для участников подготовили творческие мастер-классы, танцы, конкурсы и познавательные рассказы о народных обычаях. Одной из ярких частей мероприятия стала фотовыставка, посвященная семейным традициям.

Праздничную атмосферу дополнили концерт и полевая кухня. Также все желающие смогли принять участие в Божественной литургии.

«Моя большая дружная семья» проходит в Химках уже второй год подряд и с каждым разом собирает все больше участников. Формат, включающий живое общение, творчество и знакомство с культурным наследием, стал близким и интересным для многих жителей округа.