Творческий фестиваль к 195-летию города пройдет в Балашихе

В Балашихе 20 и 21 сентября пройдет третий фестиваль креативных индустрий «Энтузиасты», приуроченный к 195-летию Балашихинской хлопкопрядильной фабрики. Это уникальное событие превратит территорию сквера у легендарной фабрики в большую творческую мастерскую, где жители города смогут прикоснуться к истории и современному искусству.

Главной площадкой фестиваля станет арт-квартал Фабрика1830, расположенный по адресу: Московская область, город Балашиха, улица Советская, дом 36, корпус №7. В течение двух дней — 20 сентября с 14:00 до 22:00 и 21 сентября с 14:00 до 19:00 — все желающие смогут принять участие в разнообразных мероприятиях.

Особое внимание организаторы уделили сохранению и популяризации истории фабрики. С помощью технологий искусственного интеллекта оживут архивные фотографии, позволяя гостям увидеть прошлое в новом свете.

Кроме того, участники смогут совместно создать анимацию и большой уличный арт-объект из нитей, символизирующий связь поколений и творческую энергию.