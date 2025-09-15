Творческий фестиваль к 195-летию города пройдет в Балашихе
В Балашихе 20 и 21 сентября пройдет третий фестиваль креативных индустрий «Энтузиасты», приуроченный к 195-летию Балашихинской хлопкопрядильной фабрики. Это уникальное событие превратит территорию сквера у легендарной фабрики в большую творческую мастерскую, где жители города смогут прикоснуться к истории и современному искусству.
Главной площадкой фестиваля станет арт-квартал Фабрика1830, расположенный по адресу: Московская область, город Балашиха, улица Советская, дом 36, корпус №7. В течение двух дней — 20 сентября с 14:00 до 22:00 и 21 сентября с 14:00 до 19:00 — все желающие смогут принять участие в разнообразных мероприятиях.
Особое внимание организаторы уделили сохранению и популяризации истории фабрики. С помощью технологий искусственного интеллекта оживут архивные фотографии, позволяя гостям увидеть прошлое в новом свете.
Кроме того, участники смогут совместно создать анимацию и большой уличный арт-объект из нитей, символизирующий связь поколений и творческую энергию.
Выставка «Хрупкая сила» расскажет о роли женщин на фабрике — их профессиях и вкладе в развитие производства. Экспозиция подчеркнет не только историческое значение, но и современную актуальность женского труда в индустрии.
Программа фестиваля богата и разнообразна: танцевальные номера, костюмированное дефиле, творческие мастер-классы, а также арт- и дизайн-маркет, где можно будет приобрести оригинальные работы местных мастеров. Для любителей музыки в течение всего времени будут работать музыкальный концерт и DJ-сет.
Для семей с детьми и активных посетителей организованы дворовые игры, мини-футбол и лазертаг, что сделает фестиваль интересным и разнообразным для всех возрастов. Вход на мероприятие свободный, фестиваль подходит для посетителей всех возрастов.