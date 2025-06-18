Творческий фестиваль для пенсионеров прошел в Можайске

В Можайском культурно-досуговом центре прошел фестиваль для жителей старшего поколения «Золотые россыпи». В нем приняли участие и гости из Рузы и Тучково.

Мероприятие прошло в рамках программы «Активное долголетие». Некоторые участники представили свои кулинарные шедевры: ароматные пирожки и варенье. Любители творчества и ремесел продемонстрировали картины из алмазной мозаики, расписанные вручную доски, подставки и шкатулочки, вязанные шали, накидки и игрушки из дерева и папье-маше. На сцене выступили вокальные коллективы и сольные исполнители, а также поэты-любители. Зрители услышали песни о Родине, пронизанные ностальгией и теплотой.

Заместитель председателя Совета депутатов Можайского округа Татьяна Дроздова и депутат Московской областной думы Татьяна Сердюкова вручили каждому пенсионеру диплом и поблагодарили за участие.