Творческий фестиваль для пенсионеров прошел в Можайске

В Можайском культурно-досуговом центре прошел фестиваль для жителей старшего поколения «Золотые россыпи». В нем приняли участие и гости из Рузы и Тучково.
Мероприятие прошло в рамках программы «Активное долголетие». Некоторые участники представили свои кулинарные шедевры: ароматные пирожки и варенье. Любители творчества и ремесел продемонстрировали картины из алмазной мозаики, расписанные вручную доски, подставки и шкатулочки, вязанные шали, накидки и игрушки из дерева и папье-маше. На сцене выступили вокальные коллективы и сольные исполнители, а также поэты-любители. Зрители услышали песни о Родине, пронизанные ностальгией и теплотой.
Заместитель председателя Совета депутатов Можайского округа Татьяна Дроздова и депутат Московской областной думы Татьяна Сердюкова вручили каждому пенсионеру диплом и поблагодарили за участие.
Мать помогла сыну закопать тело убитой им в Подмосковье девушки
В российских школах будут готовить гонщиков дронов
Больные россияне смогут покинуть Израиль санитарным рейсом
В Кремле опровергли слова Трампа о вчерашнем разговоре с Путиным
Выставку деревянных игрушек открыли в Серпухове
В стационаре центра охраны материнства и детства в Люберцах проведут капремонт
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте