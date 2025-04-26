Творческий фестиваль для молодежи прошел в Волоколамске

Творческий фестиваль «Молодежная волна» прошел в Волоколамске. Солисты и коллективы представили более 30 номеров. Среди участников были дебютанты, кто впервые вышел на сцену.
Фестиваль напомнил о том, что молодость — это время поиска себя. Ведущие подчеркнули, что мероприятие проводится не для оценок. Он создан, чтобы обрести друзей.
Конкурсантов поприветствовала заместитель главы Марина Марнова. Она отметила важность подобных мероприятий для развития молодежной культуры, а поддержка талантов — один из приоритетов в муниципалитете.
«„Молодежная волна“ стала не просто фестивалем, а настоящим праздником творчества и вдохновения. Она объединила молодых и талантливых людей, подарила им возможность проявить себя и поделиться своим искусством с окружающими», — сказала Марина Арестовна.
На сцене представили хореографические и вокальные номера, цирковое искусство и поэзию, а в фойе — выставку художников, фотографов и мастеров прикладного искусства. Зрители поддерживали каждого артиста бурными аплодисментами.
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