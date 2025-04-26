Творческий фестиваль для молодежи прошел в Волоколамске

Творческий фестиваль «Молодежная волна» прошел в Волоколамске. Солисты и коллективы представили более 30 номеров. Среди участников были дебютанты, кто впервые вышел на сцену.

Фестиваль напомнил о том, что молодость — это время поиска себя. Ведущие подчеркнули, что мероприятие проводится не для оценок. Он создан, чтобы обрести друзей.

Конкурсантов поприветствовала заместитель главы Марина Марнова. Она отметила важность подобных мероприятий для развития молодежной культуры, а поддержка талантов — один из приоритетов в муниципалитете.