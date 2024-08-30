Творческие выступления и эстафеты прошли в День деревни в Лопотове

День деревни Лопотово отметили в Солнечногорске. Для жителей подготовили праздничную программу «Цвети, моя деревня» с выступлениями местных творческих коллективов, веселыми эстафетами, конкурсами и спортивными играми.

День деревни Лопотово отмечают в Успение Пресвятой Богородицы, которое является престольным праздником населенного пункта. Поздравить жителей деревни приехали представители администрации округа, а также директор детского Дома творчества «Ритм» Мария Водяницкая и общественник Степан Козлов. Гостей мероприятия познакомили с историей и традициями деревни.

«День деревни — это всегда доброе и светлое торжество для большой семьи односельчан, которые непременно отмечают его широко и весело. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и счастья!» — сказала исполняющая обязанности заместителя главы городского округа Солнечногорск Майя Морева.