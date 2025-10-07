Творческие мастер-классы провели в парке «Фабричный» в Дедовске

Опытные художники и дизайнеры на занятиях в парке «Фабричный» в Дедовске бесплатно обучили детей разных возрастов. Мастер-классы были разнообразными: ребята рисовали красочные картины мелом на асфальте, лепили фигурки из пластилина, создавали оригами из цветной бумаги, делали брелки, необычные поделки и украшали их.

Такие занятия проводят в парке каждую неделю. Расписание можно посмотреть в телеграм-канале «Парки Истры».

Парк «Фабричный» открыт круглосуточно и находится на улице Гагарина. Он входит в пятерку лидеров по посещаемости в Московской области.

Отметим, что парк в Дедовске принял более 29 тысяч человек. Для многих — это место отдыха и притяжения. Парк привлекает современной инфраструктурой, детской, спортивной и танцевальной площадками, автогородком для изучения правил дорожного движения, катком зимой, а летом роллердромом, фудтраками и кафе с куполами.