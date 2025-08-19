Творческие и спортивные занятия пройдут в Богородском округе на этой неделе

В Богородских парках в ближайшую неделю пройдут разнообразные развлекательные мероприятия. Взрослых и детей ждут на занятиях по живописи и танцам, спортивных тренировках и лекциях.

Понедельник и среду посвятят основам живописи и классической скульптуры в камерном зале Центрального парка. Во вторник и четверг пройдут танцевальные занятия по спортивно-бальному танцу для жителей старшего возраста. В пятницу все желающие смогут принять участие в мастер-классе по фотомастерству под руководством Владимира Осина в павильоне Центрального парка.

Особое внимание на этой неделе уделят предстоящему празднику. Он пройдет в пятницу в Центральном и Глуховском парке. Гостей ждет концерт, мастер-классы и лекции, приуроченные ко Дню государственного флага Российской Федерации.

Спортивные мероприятия откроет легкоатлетический забег в Центральном парке в субботу, а затем пройдут занятия по нейрофитнесу. В тот же день начнется и фестиваль «Богородская рогожка», который объединит мастеров народного творчества и артистов.

Детские программы и кинопоказы проведут в выходные. В воскресенье в Центральном парке пройдут мероприятия для юных жителей округа и семейный забег, а в Глуховском парке стартует исторический фестиваль «Пильняковские чтения» с интерактивными площадками. Неделя завершится показом художественного фильма «Онегин» на сцене Глуховского парка.