Творческая встреча с писательницей Татьяной Шаровой прошла в Мытищах

Встреча с победительницей регионального конкурса «Мама-предприниматель», автором проекта экскурсионного бюро «Сокровища Мытищ» Татьяной Шаровой прошла в библиотеке имени Кедрина. Она поделилась секретом, как совмещать творчество и деловую хватку.

Татьяна Шарова также озвучила планы на будущее, в том числе про открытие экскурсионного бюро в Мытищах.

«Это будет туристический информационный центр, где можно будет заказать экскурсию по нашему городу для детей и взрослых, а также отдохнуть, попить чай и купить сувенирную продукцию», — рассказала она.

Для гостей подготовили интерактивы. Далее они обменялись впечатлениями и задали Татьяне Шаровой интересующие вопросы.