Творческая встреча ко Дню артиста пройдет в Серебряных Прудах

В рамках просветительской акции «Истории артистов-земляков» и в честь приближающегося Дня артиста, Центральная библиотека округа организует мероприятие, посвященное одной из самых знаковых творческих династий отечественного кинематографа — семье Столяровых. Встреча «Знаменитая актерская династия Столяровых» пройдет 16 января в 13:30, обещая стать погружением в мир кино и семейных легенд.

Центральной фигурой вечера станет Сергей Столяров, чья судьба неразрывно связана с селом Беззубово, расположенным на территории Серебряно-Прудского округа. Рожденный в 1911 году, он прошел путь до всенародно любимого актера, став символом советской кинематографии.

«Творческая эстафета была подхвачена сыном Сергея Дмитриевича — Кириллом Столяровым. Выдающийся актер советской эпохи, он также оставил яркий след в кинематографе, запомнившись зрителям по множеству ролей. Его сын, Сергей Столяров-младший, продолжил семейное дело, начав карьеру как киноактер, а затем успешно реализовав себя в качестве телеведущего и режиссера телевизионных проектов», — отметили организаторы.

Гостей ждут архивные кинокадры, редкие фотографии и увлекательные рассказы. Мероприятие пройдет в Центральной библиотеке, по адресу: улица Запрудная, дом № 1. Вход свободный.