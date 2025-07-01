Лучших выпускников школ наградили в Лосино-Петровском

Выпускные вечера прошли в Лосино-Петровском. На них вспомнили главные события школьной поры и отметили выдающихся учеников.

В этом году в округе 26 медалистов. Это выпускники школы № 2 имени В. В. Дагаева, Свердловской школы № 2, школы имени М. П. Марченко, Биокомбинатовской школы и частной школы «Лексис».

Также 286 баллов суммарно по трем предметам на ЕГЭ набрал ученик школы № 2 имени В. В. Дагаева Артем Голубчиков, 279 баллов заработал выпускник школы имени М. П. Марченко Заур Сулейманов, а выпускница школы № 2 Мария Антайкина сдала экзамен по химии на 100 баллов.

На выпускных вечерах благодарили педагогов, подготовивших ребят.

«Выпускные вечера — это не только праздник, но и символ окончания важного этапа в жизни. Пусть каждый выпускник найдет свой путь, достигнет поставленных целей и внесет свой вклад в развитие родного округа и страны», — прокомментировали в пресс-службе администрации Лосино-Петровского городского округа.