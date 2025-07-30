Творческая мастерская Надежды Кустаревой в Серпухове отметила 5-летие

Более 200 кукол могут увидеть жители Серпухова в авторской мастерской Надежды Кустаревой. Накануне студия отметила первый юбилей.

Большинство кукол сделаны из синельной проволоки. В коллекции есть более 10 именных кукол под заказ, а также изделия, посвященные Великой Отечественной войне.

Сейчас мастерица осваивает технику папье-маше и моделирование. Кроме того, она руководит местным волонтерским движением «Серебряные волонтеры»: проводит благотворительные мастер классы в интернатах для престарелых и детей инвалидов.

Также Надежда Михайловна участвует в акциях по сбору вещей для домов интернатов и малоимущих Серпуховского округа. Поздравить ее с юбилеем студии пришли музыканты, поэты и мастерицы народного творчества, ее коллеги-волонтеры.

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