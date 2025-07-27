В парке имени Олега Степанова в Серпухове прошел концерт знаменитой группы «Бурановские бабушки», ставшей призером «Евровидения-2012». Коллектив из Удмуртии исполнил свои самые известные и любимые публикой композиции.
Это мероприятие стало подарком для жителей и гостей городского округа Серпухов от завода «Деловой Союз» при поддержке администрации округа, приуроченным к 25-летию предприятия.
«Бурановские бабушки» — фольклорный ансамбль из села Бураново, который уже более 45 лет сохраняет и развивает народные традиции России. Их выступление на «Евровидении» в возрасте за 70 лет стало важным событием, открывшим новые возможности для популяризации народной культуры в стране.
В их репертуаре — традиционные песни, связанные с календарными праздниками и свадебными обрядами, ритуальные композиции, а также каверы на известные зарубежные хиты таких групп, как Queen, Deep Purple, Eagles и The Beatles.
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Фольклорная группа «Бурановские бабушки» выступила в Серпухове
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