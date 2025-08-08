Творческая акция «АРТ-завтрак» прошла в Солнечногорске

В городском парке культуры и отдыха Солнечногорска регулярно проходит творческая акция «АРТ-завтрак», организуемая волонтерами Подмосковья и активистами «Молодой гвардии Единой России». Активное участие в мероприятии принимают ребята из трудовых отрядов «Чистогорье».

На этой неделе юные участники смогли посетить увлекательный мастер-класс по оригами. С большим энтузиазмом дети осваивали искусство складывания бумаги. Также все желающие могли поучаствовать в различных настольных играх на игровой площадке. Параллельно проходило занятие по танцевально-двигательной терапии, где ребята работали с метафорическими картами, и завершили урок зажигательным танцем, получив заряд бодрости и позитивных эмоций.

«В летний период мы регулярно проводим подобные мероприятия для всех жителей нашего округа. Они помогают не только раскрыть талант, но и укрепить командный дух», — сказала начальник отдела молодежной политики администрации городского округа Марина Гасымова.

Следующий «АРТ-завтрак» запланирован на следующую неделю.