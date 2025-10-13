Турпроекты Коломны стали призерами окружного этапа национальной премии

В арт-квартале «Патефонка» в Коломне прошла церемония награждения победителей регионального тура престижной премии Russian Event Awards 2025. Конкурс собрал лучшие российские проекты в области событийного туризма, включая организаторов фестивалей, гастрономических мероприятий, исторических постановок, молодежных форумов и этнических программ.

Конкурс Russian Event Awards 2025 привлек участников из разных уголков России — от Архангельска до Москвы. Среди финалистов оказались 129 ярких туристических инициатив из 18 регионов страны, среди лауреатов — шесть проектов из городского округа Коломна.

Коломенцы отличились высоким уровнем развития событийного туризма, получив награды в различных номинациях. Так, фестиваль «Город эмоций», организованный муниципальным бюджетным учреждением «Коломенская городская централизованная библиотечная система», занял почетное третье место в категории «Лучшая идея туристического события». Картинная галерея «Дом Озерова» удостоилась бронзы в номинации «Лучшее деловое событие в области туризма» благодаря проведению открытого форума «Абакумовские чтения».

Некоммерческая организация «Вечный город» была отмечена вторым местом в номинации «Лучшее детское туристическое событие» за проект «Сказочные странствия». VII Международный фестиваль спаржи, проведенный Городским центром культуры и досуга Озер, получил третью премию в номинации «Лучшее гастрономическое событие в населенных пунктах до 100 тысяч жителей». Второе место в номинации «Лучшее этнокультурное событие» завоевала школа ремесел с фестивалем народного творчества «Краснолетье». Наконец, фестиваль «МультиГрад в Коломенском Кремле», подготовленный Дворцом культуры «Тепловозостроитель», заслужил третье место в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства среди городов с населением от 100 тысяч до 1 миллиона человек».

Кроме того, специальными дипломами отмечены два проекта, организаторами которых выступил комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Коломенский», — фестивали «Одна на всех Великая Победа» и «Ромашковое счастье». Специальный диплом получил Дворец культуры «Тепловозостроитель» за фестиваль художественного творчества для детей с особыми потребностями «Мы раскрываем крылья».