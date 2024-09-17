Любительские турниры по футболу и баскетболу прошли в Мытищах

Несколько однодневных турниров по баскетболу состоялись в Мытищах на улице Летной, 42. Традиционный турнир по уличному спорту привлек сильные коллективы из Мытищ, Москвы и соседних городов Подмосковья.

Спортивная площадка на улице Летной, 42 собрала 12 команд по баскетболу для турнира по уличному спорту. Мытищинская команда «Бизнесмены» и королевский «Легион» сошлись в финальной борьбе. Победу одержали наши земляки.

Мытищинская футбольная лига боролась за первенство с девятью другими командами на дворовой площадке на улице Юбилейной. 27. Финал игры собрал команду «Импульс» и сборную администрации округа. Первое место заняла «Администрация», «Импульс» стал серебряным призером, а бронзовые медали достались команде «Пирогово».

Участники большого футбольного праздника на стадионе в Марфине провели несколько турниров среди детей, взрослых и ветеранов, а также футбольные конкурсы для детей. Все победители и призеры получили свои заслуженные награды и памятные подарки.

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