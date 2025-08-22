Турниры по шахматам и шашкам для участников «Активного долголетия» прошли в Ступине

Зональный этап чемпионата Московской области по русским шашкам и шахматам прошел в Ступине. В нем приняли участие представители восьми клубов «Активное долголетие».

Всего в соревнованиях участвовали 48 пенсионеров из Каширы, Серебряных Прудов, Чехова, Коломны и других городов. Состязания прошли по швейцарской системе — победителем стал спортсмен, набравший наибольшее количество очков. Партии длились от пяти до 20 минут.

Лучший результат в шахматах показал Борис Мудров из Чехова, а победителей среди шашистов стал Сергей Мишин из Ступина.

Призерами стали Александр Качура из Серпухова, Николай Панкратов из Чехова, Борис Коваденко из Ленинского городского круга и житель Ступина Виктор Краснов.

«Всем шашистам и шахматистам были вручены грамоты. Также сотрудники Социального центра „Ступинский“ всем присутствующим предлагали ароматный чай с пирогами». — рассказали в Минсоцразвития Подмосковья.

По результатам турнира определили состав команды «Юг». В финал вышли Борис Мудров, Александр Качура, Николай Панкратов, Сергей Дкмьяненко, Сергей Мишин, Борис Коваленко, Анатолий Казаков и Виктор Краснов. Они представят юг региона на областном турнире 10 сентября.