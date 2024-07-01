Турниры и эстафеты пройдут в Лобне ко Дню семьи, любви и верности
День семьи, любви и верности отметят в парке «Киово» в Лобне 7 июля. Там пройдут турнир по настольному теннису и семейные эстафеты.
Поучаствовать в турнире смогут все желающие. Заявиться нужно в одной из категорий: до 16 лет и в категории «16+». Участники должны заполнить форму по ссылке.
Кроме того, в парке состоятся семейные эстафеты «Мама, папа, я — спортивная семья». Регистрация — по ссылке.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Всероссийская военно-спортивная игра «Победа» стартовала в Подмосковье
«Получается, ты врала тогда?» Дукалис уличил Ротару во лжи
Путин поручил создать в Москве национальный центр «Россия»
Воздушную тревогу объявили в Севастополе
Участники проекта «Поезд памяти» посетили подмосковный парк «Патриот»
Россия закрыла въезд для 99 граждан Канады
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте