Турниры и эстафеты пройдут в Лобне ко Дню семьи, любви и верности

Фото: Администрация г.о. Лобня

День семьи, любви и верности отметят в парке «Киово» в Лобне 7 июля. Там пройдут турнир по настольному теннису и семейные эстафеты.

Поучаствовать в турнире смогут все желающие. Заявиться нужно в одной из категорий: до 16 лет и в категории «16+». Участники должны заполнить форму по ссылке.

Кроме того, в парке состоятся семейные эстафеты «Мама, папа, я — спортивная семья». Регистрация — по ссылке.

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