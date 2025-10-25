Турнир знатоков истории Радонежского края прошел в Сергиевом Посаде

Сотрудники учреждения проводят турнир уже в девятый раз. В этом году его посвятили краеведческим юбилеям и памятным датам 2025 года. Участие в турнире приняли 10 команд, каждая состояла из четырех человек. Во время подготовки к мероприятию ребята изучили много литературы, занимались в профильных кружках своих учебных заведений.

«Я надеюсь, что у нас всегда получается подготовить интересные вопросы. Мы своей целью ставим устроить не просто соревнования, а сделать познавательное мероприятие. Мы и сами в процессе подготовки узнаем много нового и рассчитываем на то, что участники турнира тоже узнают много нового из истории Радонежья», — поделилась заведующая отделом краеведческой литературы библиотеки имени Александра Горловского Наталья Анфалова.

Победителем турнира стала команда гимназии имени Иосифа Ольбинского.