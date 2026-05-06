Турнир «Удар Победы» начался в школах Люберец

В городском округе Люберцы дали старт турниру по силовому удару среди школьников «Удар Победы». Соревнования приурочили к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Первый отборочный день приняла гимназия № 24. На площадке встретились команды из школ № 24, «Созвездие», гимназии № 16 «Интерес», лицея № 12 и школы № 27.

Глава округа Владимир Волков рассказал о масштабах состязания.

«В этом году турнир объединил весь городской округ — в борьбу вступили все 27 школ. В каждой команде по 20 участников: 10 парней и 10 девушек», — рассказал Волков.

Он также отметил, что брендированный автомобиль «Урал» будет объезжать образовательные учреждения с 4 по 8 мая. В первый день соревнований лучший результат показал Даниэль Акишев из гимназии № 16 «Интерес» — его удар достиг мощности 453 килограмма.

Организатором выступил Комитет по физической культуре и спорту администрации округа. Каждый участник получил грамоту от комитета.

Финал турнира пройдет 9 мая на малой сцене Наташинского парка.