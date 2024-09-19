Турнир среди дворовых футбольных команд прошел в Балашихе

На стадионе футбольного центра "Метеор" состоялся праздник спорта для юных футболистов - турнир среди дворовых команд. Участие приняли две возрастных группы - от 10 до 12 лет и от 13 до 15 лет.

В младшей группе победу одержала команда "Зеленая-1", а в средней группе первенствовал футбольный клуб "Некрасова".

Стадион "Метеор" был реконструирован в 2017 году. Сегодня здесь проходят учебно-тренировочные занятия, соревнования, мастер-классы и товарищеские встречи. Общая площадь комплекса составляет более 1,8 тысяч квадратных метров, включая футбольное поле, медицинский кабинет, раздевалки и крытый манеж.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

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