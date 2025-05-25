Турнир Школьной лиги по художественной гимнастике стартовал в Подмосковье

В волейбольном центре Одинцова открылись всероссийские соревнования Школьной лиги по художественной гимнастике. На турнир приехали более 400 спортсменок, прошедших отбор в регионах. Об этом сообщили в министерстве спорта Московской области.

В индивидуальной программе соревнуются 148 участниц, в групповых упражнениях заявлено 27 команд. Кроме того, номера представляют 21 двойка и восемь трио.

​Почетными гостями турнира стали резидент Федерации художественной гимнастики Московской области, депутат Мособлдумы Лидия Антонова, мастер спорта международного класса по художественной гимнастике, двукратная чемпионка Азии Елизавета Назаренкова, директор Международной академии спорта, почетный работник сферы воспитания детей и молодежи РФ Ольга Цыганкова и другие.

​За главную награду Школьной лиги борются команды из 21 региона, включая ЛНР и ДНР.

Ранее ребята из Подольска стали абсолютными победителями Единой школьной лиги Подмосковья.