Турнир по волейболу среди женских команд прошел во Фрязине

Соревнования приурочили ко Дню народного единства, который отмечался в России 4 ноября. В них участвовали четыре команды.

Турнир организовало градообразующее предприятие «Исток». Его сотрудница Юлия Умрик рассказала, что главной целью была популяризация женского волейбола в городском округе. Команда «Истока» не раз встречалась с соперницами из Ивантеевки и Литвинова на разных соревнованиях.

«Уровень команд одинаковый, то результат всегда получается разный, поэтому с ними интересно играть», — отметила Юлия Умрик.

В турнире также приняли участие воспитанницы тренера Валерия Кислицина. Девушкам предоставили возможность получить игровой опыт с более взрослыми волейболистами, и сборная Фрязина показала хорошую игру.

Победителем соревнований стала команда из поселка Литвиново. Волейболистки «Истока» завоевали серебряные медали, а бронзовые награды получили спортсменки из Ивантеевки. Победителям и призерам вручили кубки, медали и грамоты.

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