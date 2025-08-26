Турнир по волейболу среди спортсменов с нарушениями слуха прошел в Люберцах

В турнире по пляжному волейболу на Дзержинском карьере приняли участие более 50 спортсменов с нарушениями слуха из Москвы, Калуги и Московской области. Провели соревнование организация реабилитации инвалидов «Тишина слышна» и Московское областное отделение инвалидов «Всероссийское общество глухих»

Турнир по пляжному волейболу прошел при поддержке администрации экстрим-парка «Фристайл», клуба волейболистов DZR1380, компании «Сантехмикс» и «Интерхим».

«Первый такой турнир мы провели с участием четырех команд: две команды глухих и две слышащих. Мы увидели, что это интересно людям, и на следующий год пошли заявки от желающих снова принять участие в соревнованиях. Тогда набралось шесть команд. На третий год было уже 70 участников, а в 2024 году фестиваль собрал более сотни спортсменов», — отметила председатель межрегиональной общественной организации социальной реабилитации инвалидов с нарушением слуха «Тишина слышна» Евгения Христолюбова.

За победу боролись спортсмены от 16 до 70 лет. Первое место заняла команда «Лето» из Москвы, второе — сборная «Мытищи», третье — волейболисты из Раменского.