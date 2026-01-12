Турнир по волейболу прошел в Подольске

В Подольске состоялся открытый турнир спортивного комплекса «Подолье» по волейболу. В соревнованиях приняли участие восемь мужских команд.

На волейбольной площадке спортивного комплекса «Подолье» состоялся турнир, собравший около 70 участников в возрасте от 16 до 53 лет.

«Занимаюсь волейболом более девяти лет и регулярно тренируюсь. В эти новогодние праздники мы с ребятами начали готовиться со второго января, чтобы как можно раньше войти в форму», — поделился игрок команды «Пахра» Михаил.

Победители и призеры соревнований были награждены кубками, медалями и почетными грамотами. Организатором турнира выступил спортивный комплекс «Подолье».

Ранее в Подольске прошел традиционный рождественский турнир ветеранов волейбола в СК «Труд». Мероприятие, которое проводится уже более 10 лет, в этом году собрало свыше 40 игроков из четырех команд. От городского округа выступили команда подольского «Водоканала» и СШОР «Пахра».