Турнир по волейболу для юниоров прошел в Подольске

В рамках «Декады спорта» в округе прошел турнир по волейболу. Соревнования состоялись в спортивном зале «Бодрость» на базе спортивной школы олимпийского резерва «Пахра».

В Подольске состоялся межмуниципальный волейбольный турнир, собравший около 50 юных спортсменов 2013 года рождения. В соревнованиях, приуроченных к новогодним праздникам, приняли участие четыре команды из Подольска, Чехова, Ступино и Ногинска.

Свои навыки продемонстрировали три юношеские команды и одна команда девушек. Турнир проходил по круговой системе, где каждая сборная сыграла по три матча, а итоговые места распределились по количеству набранных очков.

«Уже четыре года я занимаюсь волейболом в секции при 34‑й школе. К этому турниру готовился особенно тщательно: на тренировках отрабатывали комбинации, работали над приемами и подачей. Верю в победу нашей команды, мы много трудились», — поделился один из участников Константин Вершинин.

Победители и призеры были награждены кубками, медалями и почетными грамотами.