Турнир по вейкбордингу пройдет в Королеве 9 августа

На реке Клязьме в Королеве 9 августа пройдут соревнования за Кубок Гагарина по вейкбордингу. Ожидается, что турнир объединит свыше 70 спортсменов из разных уголков России.

По словам директора школы водных видов спорта «Гагарин» Ивана Филимонова, состязания проводят в Королеве уже во второй раз.

«Это действительно уникальное событие для города. Мы разработали специальный кубок, который вручаем победителям. А призеры и все участники получат медали и памятные призы», — добавил Иван Филимонов.

Отметим, что вейкбординг — это экстремальный водный вид спорта, который включает в себя элементы водных лыж, сноубординга, серфинга и скейтбординга. Райдеры выполняют трюки и прыжки над водой на специальной доске, вейкборде, прикрепленной к тросу или буксируемой моторной лодкой или катером.

Турнир начнется 9 августа в 12:00 на реке Клязьма по адресу: микрорайон Первомайский, улица Кирова, дом № 2. Жителей ждут не только зрелищные трюки в исполнении спортсменов, но и мастер-классы, конкурсы, ярмарка сувениров ручной работы, концерт и танцы. Все желающие под руководством опытных инструкторов смогут прокатиться на сапах, байдарках, лодках и вейкбордах.