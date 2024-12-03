Турнир по универсальному бою прошел в Мытищах

Открытое первенство муниципалитета состоялось в «Центре единоборств». В нем участвовали спортсмены в возрасте от шести до 13 лет.

Традиционный турнир в Мытищах проводится ежегодно. На нем пробуют свои силы самые юные бойцы, для многих из которых эти соревнования стали первыми в жизни.

На первенство приехали более 200 участников из Подмосковья, Москвы, Калужской и Смоленской областей.

Соревнования по универсальному бою отличались от турниров для взрослых пониженной сложностью. Полоса препятствий значительно упрощена, на ней нет трудных барьеров и преград. Вместо метания ножей и стрельбы из пневматического оружия спортсмены используют для поражения цели теннисные мячи. После этого начинаются поединки на борцовском ковре, после которых и определяются победители турнира.

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