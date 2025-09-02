Турнир по уличному баскетболу прошел в Наро-Фоминске
В Наро-Фоминске прошел ежегодный открытый турнир по баскетболу «Легенды улиц». В нем приняли участие 65 команд из нескольких областей России.
В турнире сразились спортсмены четырех возрастных категорий — более 250 участников. Они боролись за кубки, медали, грамоты и ценные подарки от администрации округа и спонсоров турнира.
«Вот уже 27 лет мы связаны с Наро-Фоминском. Здесь под одной крышей находятся два наших завода — по производству алюминиевой упаковки и крышки. Работают более 500 человек. Многие из них проживают в Наро-Фоминске, поэтому всегда поддерживаем турнир „Легенды улиц“. В этом году организовали команды для участия в турнире из детей с особенностями развития. Мы рады, что баскетбол объединяет людей», — сказал директор баночного завода «Арнест упаковочные решения» Александр Орлов.
Для участников организовали пять площадок. Всем раздавали воду, прохладные напитки, а также организовали мастер-класс со звездой российского баскетбола Виктором Павленко.
«Развитие детского баскетбола в России сейчас идет в гору, потому что начали уделять этому большое внимание», — сказал Виктор Павленко.
По результатам всех игр спортсменки из Наро-Фоминска заняли весь пьедестал.
Турнир в Центральном парке собрал рекордные 65 команд из Москвы, Подмосковья, Калужской и Тульской областей. Весь день для гостей выступали местные молодежные группы, работал диджей, провели конкурсы и лотереи.