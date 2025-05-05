Турнир по тяжелой атлетике прошел в Можайске

Соревнования по жиму лежа провели во Дворце спорта «Багратион» в Можайске. Их посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Лучшими спортсменками состязаний стали Мария Лысенко и Екатерина Гордиенко из Можайска. Среди мужчин отметили Илью Горохова, Егора Ермакова, Олега Жданова, Антона Шевелева, Артура Пономарева, Алексея Шабашова, Сергея Афонина, Сергея Радькова, Илью Китайкина, Олега Федосеева и Константина Савина.

Также на турнире побывал победитель мировых и всероссийских турниров по жиму лежа из Можайска Владимир Яковенко. В 65 лет мужчина стал абсолютным чемпионом международных соревнований и победителем открытого чемпионата Европы по пауэрлифтингу.

Ранее мы рассказывали о том, что юнармейцы из Можайского округа поучаствовали в военно-патриотической игре, посвященной 80-летию Великой Победы.