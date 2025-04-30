Юнармейцы Можайского округа поучаствовали в военно-патриотической игре

В Можайском округе прошла военно-патриотическая игра, посвященная 80-летию Великой Победы Советского народа над немецко-фашистскими захватчиками. Мероприятие состоялось на базе «Танк Маршрут» и собрало 16 команд юнармейцев, которые соревновались за звание лучших юных разведчиков.

Участники демонстрировали свою физическую подготовку и навыки в различных испытаниях: преодолевали «минное поле», переправлялись через реку на лодках, метали гранаты, стреляли из страйкбольного оружия, проходили «зараженные» участки в противогазах и управляли беспилотниками. Кроме того, ребята проявляли знания английского языка во время «допроса» пленного, искали секретный шифр и оказывали медицинскую помощь пострадавшим товарищам.

Игра вызвала большой интерес и азарт у всех участников, которые полностью погрузились в роль разведчиков и выкладывались на каждом этапе эстафеты.

Контроль за соблюдением правил и подсчет результатов осуществляли опытные судьи: военнослужащие Московской области, ветераны специальной военной операции из Ассоциации ветеранов Можайского округа, представители «Боевого Братства», сотрудники поисково-спасательного отряда № 1 «Мособлпожспаса» и члены Можайского отделения ВСКС.