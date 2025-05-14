Турнир по стритболу к 80-летию Великой Победы прошел в Мытищах

Традиционный турнир по стритболу, приуроченный ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, завершился в спортивном комплексе «Строитель» в Мытищах. Более 250 баскетболистов приняли участие в соревнованиях.

Состязания объединили 60 команд в восьми возрастных категориях из Мытищ, Королева, Пушкино, Щелкова, Подольска, Ивантеевки, Фрязина и Москвы. В юбилейный год Великой Победы организаторы обеспечили гостям теплый прием и праздничную атмосферу, однако на баскетбольной площадке хозяева не проявили щедрости, одержав победы во всех категориях.

В возрастной группе 2013–2014 годов рождения среди девочек победила команда «Барабульки», а среди мальчиков — «B-ball». Среди девушек 2011–2012 годов рождения лидировали «Гении». «Хот Герлс» стала лучшей в категории участников 2009–2010 годов рождения, а среди команд старше 2008 года — команда «27». В состязании юношей 2009–2011 годов рождения команда из Мытищ также не оставила шансов соперникам «Comeback». Команда «Братва» победила в соревнованиях юниоров, а среди мужчин лидировали «Бизнесмены».