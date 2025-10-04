Турнир по стрельбе из пневматического пистолета начался в Балашихе

В Балашихе начались соревнования по стрельбе из пневматического пистолета и карабина. Местом проведения стала спортивная школа олимпийского резерва «Метеор».

В программе два турнира: первенство Московской области для юных спортсменов 11–15 лет, а также Кубок Подмосковья для взрослых стрелков с 16 лет. Заявки подали участники из пяти регионов России: Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Рязанской области и республики Марий Эл. Среди них есть мастера спорта, кандидаты, разрядники, а также представители сборных России и Московской области.

Главный тренер по пневматическому оружию Александр Тарасов отметил, что эти соревнования — не просто часть спортивного календаря Минспорта, но и важное событие в культурной и патриотической жизни региона. С 2024 года Первенство носит имя Героя России Александра Потапова.

На праздник спорта пригласили бойцов Центра специального назначения «Витязь», а также представителей Минспорта, Федерации практической стрельбы, администрации области и города.

В этот день запланировали десять упражнений в две смены. Завершится день торжественной церемонией награждения в 20:00.